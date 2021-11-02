Сотрудница ТЦ в Бишкеке простила заставлявшего ее говорить на киргизском мужчину

Потерпевшая девушка, в которую бросил калькулятором покупатель в торговом центре Бишкека за разговор на русском языке, ходатайствовала о прекращении уголовного дела.

Уголовное дело в отношении мужчины, швырнувшего калькулятор в сотрудницу детского центра развлечений в Бишкеке, прекращено, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

«В ходе судебного разбирательства потерпевшая ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении А. А. Выслушав стороны и с учетом примирения сторон суд вынес постановление о прекращении уголовного дела», – передает Sputnik.

Он освобожден из-под стражи с момента решения суда.

Напомним, в отношении мужчины, который бросил калькулятором в сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке, возбуждено уголовное дело по ст. 266 (хулиганство) УК КР. Также было принято решение о запрете въезда на территорию РФ сроком на 10 лет.

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