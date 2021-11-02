Ученые назвали лучший напиток для утоления жажды

Ученые назвали напиток, который идеально подойдет для утоления жажды. По их словам, с этой целью необходимо употреблять обезжиренное молоко.

Вода является источником жизни. Нормальное потребление жидкости помогает организму нормально работать, также снижается нагрузка на почки и печень. Некоторые считают, что лучше всего для утоления жажды подходит вода или же фруктовый сок. Последний является любимым напитком у большинства людей, его популярность не угасает уже много лет. Некоторые даже специально покупают соковыжималку, чтобы делать овощные и фруктовые соки в домашних условиях. Этот напиток является более натуральным, нежели тот, который продается в магазине, но его нельзя пить в больших количествах.

Во фруктах содержится очень много сахара. Слишком частое употребление сока, приготовленного из нескольких фруктов, приводит к росту массы тела. К тому же увеличивается вязкость крови. В результате жажда еще больше усиливается.

Обычная питьевая вода лучше справляется с данной задачей, но есть еще один напиток, который помогает утолить жажду. Речь идет об обезжиренном молоке. В нем практически нет жиров, но при этом есть много белка. В ходе проведения исследования исследователи установили, что этот элемент замедляет отток жидкости из организма.

Источник: nation-news.ru