 

Ученые определили самые привлекательные черты внешности у женщин

02.11.2021, 17:30, Разное
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Ученые в ходе проведения исследования определили самые привлекательные черты внешности у женщин. Результаты научной работы показали, что мужчинам больше нравятся стройные дамы с длинными ногами и волосами.
Представители сильного пола чаще обращают внимание на женщин, которые имеют фигуру «песочные часы». Здесь решающее значение имеет соотношение талии и бедер.

Кроме этого, мужчинам у женщин нравятся длинные руки. Участниками эксперимента стали 92 представителя сильного пола. Авторы научной работы показывали им китайских моделей. Опрошенные в итоге отметили, что руки являются привлекательной частью тела.

Еще одна характеристика, на которую многие обращают внимание – достаточно высокий голос. Именно с ним у мужчин ассоциируются молодость и плодородие. Женские голос становится выше по мере приближения к овуляции.

Немаловажное значение имеют здоровые волосы. Мужчинам нравится, когда они являются густыми и блестящими.

Источник: ufacitynews.ru



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