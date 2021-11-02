Станислав Садальский «разоблачил» обман Пересильд и Шипенко

Актер Станислав Садальский разоблачил обман режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд. Он убежден, что киноэкипаж не летал в космос.

Садальский заявил, что обладает информацией из анонимных источников. Ему известно, что Юлия Пересильд и Клим Шипенко стали частью большого обмана. Для Садальского фильм «Вызов» не представляет никакого интереса, поскольку съемки проводились не на орбите, как заявлено, а в павильоне.

Фильм «Вызов» совместный проект «Первого канала» и Роскомсоса. За четыре месяца Клим Шипенко и Юлия Пересильд прошли обучение в специальном центре. Киноэкипаж провел на МКС 12 дней. За это время Клим Шипенко успел снять достаточно материалов в космосе. Теперь работа над фильмом будет вестись в павильоне.

Существует немало скептиков, которые не верят в полет киноэкипажа. Некоторые люди осуждают «Первый канал» и Роскосмос, когда слышат суммы, которые пришлось потратить на то, чтобы Шипенко и Пересильд оказались на орбите.

Сейчас Юлия Пересильд вместе дочками отдыхает на Мальдивах. Поездку для нее с целью восстановления организовал друг. Актриса признается, что ранее никогда не была на островах.

Источник: www.popcornnews.ru