Пока вышивала этот образ для храма, болезнь отступила: давние и современные чудеса Казанской иконы Богородицы

4 ноября – праздник, когда православная церковь отмечает День почитания Казанской иконы Божией Матери. Этот образ знаком каждому христианину, он имеет огромное значение для нашей страны. По молитвам к Божией Матери Казанской происходили и происходят удивительные чудеса: от спасения России от вражеских захватчиков до исцеления и обретения семейного счастья.

Как явилась икона

Историю своего появления чудотворный образ ведет от 1579 года. В этот год в Казани была ужасная засуха, сильная жара спровоцировала несколько крупных пожаров, урожай не рос, а жители изнывали от страданий. Дочь одного из казанских стрельцов по имени Матрена увидела образ Пресвятой Богородицы. Во сне Богоматерь рассказала девочке, где находится ее икона, и велела выкопать ее. Сначала девочке не поверили, но затем Богородица еще не один раз являлась во снах, и жители Казани наконец пошли в указанное место, чтобы проверить, там ли находится святой образ.

И действительно, икона была найдена именно там, куда указывала Богородица. На место явления чуда явился епископ, был совершен крестный ход. С этого момента начался счет чудесным исцелениям и другим проявлениям Божьего Промысла, связанным с иконой Казанской Божией Матери.

Эта икона считается заступницей России от вражеских нашествий, ведь список с чудотворного образа спас страну от захвата поляками.

Чудесные исцеления

У матушки Елены, жены священника, долгое время была серьезная болезнь глаз. Почти три года несчастная женщина была практически полностью слепа. Услышав о том, что в Казани появился чудотворный образ, она пошла в паломничество к иконе. Прозрение настигло ее еще в пути, а придя к святыне, она вознесла благодарственную хвалу.

Были и другие случаи прозрения слепых. Так, однажды слепой инок Иосиф, будучи в Троицком Казанском монастыре, решил отслужить молебен перед чудотворной иконой. После молебна чуда не произошло, и опечаленный монах ушел спать. Во сне ему явилась Божия Матерь, которая призвала его прийти снова в церковь и утереть лицо пеленой. Иосиф так и сделал, после чего зрение вернулось к нему.

Покровительствует Богородица и душевнобольным. Известна история Козьмы Окулова, который находился в помешанном рассудке. Родные посоветовали мужчине идти к Казанской иконе и молиться о выздоровлении. Домой Козьма вернулся уже в здравом уме.

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Известно, что Божия Матерь – защитница и заступница детей. У благочестивой вдовы, которая выпекала просфоры при Храме апостолов Петра и Павла, был больной сын Исаак, который два с половиной года не мог стоять на ногах. Однажды мальчик стал уговаривать мать пойти на молебен к святой иконе. Сам же он молился, лежа в постели, перед домашними образами и сокрушался, что не может пойти и увидеть святую икону сам. Тотчас же мальчик ощутил, что здоровье возвращается к нему, взял костыли и самостоятельно дошел до церкви. Там он встретился с матерью и они оба вознесли Пресвятой Деве хвалу за чудесное исцеление.

Вышитая икона спасла от болезни

У Казанской иконы Божией Матери есть огромное количество списков (копий) по всей России. Пожалуй, ни одну икону не переписывали так часто, как эту. И по сей день верующие получают спасение от бед, молясь перед святым образом.

В советские годы, когда верующие подвергались преследованиям со стороны власти, у одной благочестивой семьи хранились дома три иконы: Спасителя, Казанской Божией Матери и Николая Чудотворца. В этой семье росла маленькая дочка. Ей приходилось нелегко в школе, над верующим ребенком издевались, но мать призывала дочь не отрекаться от своей веры. Икона Богородицы хранилась как величайшая реликвия.

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Несмотря на скорби, с которыми довелось столкнуться этой семье, Божия Матерь не оставила их. По молитвам заступницы девочка получила исцеление от тяжелой болезни.

Когда девочка уже отчаялась выздороветь, лежала в кровати и предавалась грустным размышлениям о своей судьбе, она услышала голос Пресвятой Богоматери, которая просила ее вышить икону и отдать в храм. Юная девушка ужаснулась, но вовсе не от того, что услышала голос Пречистой Девы, а от того, что сомневалась в своих силах. Она не могла представить себе, как будет вышивать икону.

Однако с молитвой принялась за дело, и вскоре образ был готов. Она подарила его настоятелю Казанской церкви, а здоровье пошло на поправку еще в то время, пока шла работа над вышивкой.

Исцеление безбожника

В далекой российской глубинке есть маленькая часовня, освященная во имя Казанской иконы Божией Матери. К ней стекаются со всей страны паломники, желающие получить исцеление. Рядом с часовней бьет святой источник, приносящий выздоровление от самых разных болезней.

Однажды житель деревни, сварщик Васька, который считался отъявленным богохульником, получил серьезную патологию зрения. Врачи оставались бессильны, и только набожная соседка увещевала Василия первым делом очистить душу, указывая на то, что первоочередной является его духовная слепота.

Наконец, в один прекрасный день Василий послушался соседку и пошел с ней к святому источнику. После омовения и молитвы зрение начало возвращаться к мужчине. Этот случай стал важнейшим шагом на пути покаяния и обращения к Господу.