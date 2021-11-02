Самая модная, а главное, удобная обувь на зиму: тренды и новинки холодного сезона

Когда мы говорим о зимней обуви, на первый план неизменно выходит удобство, комфорт и практичность. Ботинки и сапоги не должны доставлять дискомфорт при ношении, сохраняя при этом ваши ноги в тепле. Тем не менее в наши дни обувь – это больше, чем защита ног. Тренды этого сезона вобрали в себя все лучшие наработки прошлых лет и теперь могут считаться мерилом стиля в целом.

Сапоги челси

Удобная обувь с прорезиненными вставками вместо застежек полюбилась модницам за практичность и простоту в эксплуатации. В сезоне 2022 на смену ботинкам челси придут сапоги. Выбирайте модель бежевого, черного или белого цвета, чтобы носить ее с мини-юбками и длинным пальто. Также вы можете дополнять трендовыми сапогами дутые пуховики.

Некоторые актуальные модели имеют грубую тракторную подошву, двухцветное исполнение и квадратный нос вместо круглого. Для удобства надевания некоторые изделия дополнительно оснащены замками-молниями.

Жокейские сапоги

Мода на мини в холодном сезоне не могла не повлечь за собой компенсацию в виде утепления в нижней части ног. Сапоги снова вернулись в моду. Однако в большинстве своем актуальные модели имеют широкое стоячее голенище, которое без особых проблем позволяет заправлять внутрь брюки.

Жокейские сапоги уже давно заслужили звание вневременного тренда. Эту модель можно вписать в любой гардероб: от делового и элегантного до спортивного и кэжуал. Если вы ищете обувь на каждый день, сапоги жокея могут стать вашим предпочтительным выбором. Выбирайте базовые расцветки изделия, и вам не нужно будет ломать голову над сочетаемостью.

Сапоги-трубы

Кажется, сапоги-трубы на плоском ходу никогда не исчезали из трендов. Тоже по причине удобства и устойчивого голенища, ширина которого в самой верхней и самой нижней точке остается неизменной. В этом сезоне дизайнеры призывают нас обратить внимание на необычные модели “труб”: на устойчивом высоком каблуке, на варианты с острым носом, на цветные и даже на принтованные модели.

Если же ваш выбор пал на сапоги без каблука, не проходите мимо моделей на массивной тракторной подошве. Такие изделия лучше всего носить с пальто, мини-юбками и трикотажными платьями.

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Ботфорты

Сапоги высотой до середины бедра в наши дни перестали быть синонимом вульгарности. А все потому, что из трендов пропали ультраоблегающие вещи, уступив место одежде оверсайз. Кроме того, и сами ботфорты пережили некоторую трансформацию.

У актуальных моделей исчезла шпилька, глянцевый блеск и излишнее обтягивание по бедру. Теперь ботфорты стали чуть более “приземленными” и удобными. Носить их можно с трикотажными и шерстяными вещами, с платьями, а также с денимом.

Унты

Сапоги с меховой оторочкой периодически всплывают в разряде “актуальные”. Но в этом сезоне пик популярности переживают унты – обувь с полностью меховым голенищем. Эту удобную и теплую модель также без особых проблем можно вписать в повседневный гардероб.

Носить меховые унты лучше всего с брюками, офисными юбками и пальто. Таким образом вы достигнете эффекта расслабленности. Наибольшую актуальность имеют невысокие сапожки с белым, черным или цветным голенищем. Причем, яркие унты можно сделать центральной частью классического образа в нейтральных оттенках.

Ботинки и сапоги со шнуровкой

В этом сезоне даже привычные ботинки в стиле милитари стали чуть выше. Их подошва стала еще более грубой и массивной. Если вы являетесь поклонницей стиля кэжуал или спортивного стиля – это ваш выбор. Помимо черных вариантов в продаже есть модели белых и светлых пастельных оттенков. Выбирайте то, что наиболее подходит к вашему базовому гардеробу.