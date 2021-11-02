 

Euronews – из-за климатических изменений пустыня в Калмыкии наступает на пастбища

02.11.2021, 17:22, Новости дня
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В последние годы в Калмыкии территория, покрытая песком, увеличилась более чем вдвое. Из-за северных широт температура в РФ повышается в два раза быстрее среднемировой, а быстрое наступление песчаных дюн связано с эрозией почвы, вызванной также чрезмерным выпасом, передаёт Euronews.

Проблема опустынивания земель, вызванная климатическими изменениями, стоит остро в степной республике Калмыкия на юге России. После каждого летнего сезона в районе посёлка Бергин эксперт Светлана Боджаева осматривает кусты, посаженные, чтобы остановить распространение песчаных дюн. 

Население Бергина — несколько сотен человек, преимущественно скотоводов. Боджаева помогает им сажать вокруг дюн растения, корни которых связывают почву, чтобы противостоять наступлению пустыни. 

СВЕТЛАНА БОДЖАЕВА, эксперт: Корни джузгуна сделали своё дело: они остановили передвижение песка. Вообще, этот очаг опустынивания через несколько лет просто засыпал бы весь Бергин. 

Тем не менее, по словам Боджаевой, территория, покрытая песком, в Калмыкии увеличилась более чем вдвое за последние два года. Вот уже несколько лет как из-за летних засух дюны продвигаются всё дальше, образуя то, что уже называют «первой пустыней Европы».

Эксперты говорят, что из-за северных широт температура в РФ повышается вдвое быстрее среднемировой. Но есть и другие факторы. 

АЛЕКСАНДР КЛАВДИЕВ, эксперт по опустыниванию: Проблема опустынивания очень большая. Потому что вот эти последние несколько лет засушливых, эта чрезмерная пастьба скота, которая превышает все нормы, понимаете? И самое главное — не идёт процесс возобновления травы. 

Животноводство — традиционная опора местной экономики. Но из-за нехватки пищи после нескольких месяцев засухи прошлым летом скотоводы потеряли тысячи голов скота. У Улюмджи Мукабенова пали больше половины его 25 лошадей.  

УЛЮМДЖИ МУКАБЕНОВ, скотовод: Было ужасно смотреть на скотину, которая ищет траву, — а травы нету вообще… 

Скотоводы говорят, что температурный режим явно изменился. Резко упало и количество осадков: если летом бывают дожди — то кратковременные, а испарение происходит очень быстро. 

Дата выхода в эфир 31 октября 2021 года. 



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