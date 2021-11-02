В Киеве открыли пункты поддержки “Дії”

“Запускаем пункты команды поддержки “Дії” с COVID-сертификатами офлайн в Киеве. Мы подскажем, как вам сразу же после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат”, – отметил Федоров.

Пункты поддержки работают в центрах вакцинации на Центральном железнодорожном вокзале Киева и в торговом центре River Mall (ул. Днепровская набережная, 12).

По словам министра, через несколько дней в столице заработают еще два пункта поддержки.

“Вакцинация и сертификаты – это способы удержать экономику страны, бизнеса – не закрыться, а людям – чувствовать себя в безопасности”, – подчеркнул Федоров, добавив, что теперь получить COVID-сертификат в “Дії” можно без электронной подписи.

https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/450975703032346

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, “зеленый” – 365 дней.

На портале “Дія” COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением “Дія”.

1 ноября Федоров сообщил, что в “Дії” сгенерировали уже 5 млн COVID-сертификатов.

За прошедшую неделю, 25–31 октября, в Украине сделали 1,7 млн прививок, что больше, чем за весь июнь.

С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10,5 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,5 млн украинцев. В общей сложности сделали 17,96 млн прививок.

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