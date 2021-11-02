Шмыгаль спрогнозировал, когда в Украине стабилизируется ситуация с COVID-19

“Относительно вакцинации и борьбы с коронавирусом: прошлая, эта неделя – мы видим все антирекорды [заболеваемости]. Мы убеждены, что эта и следующая неделя – будет стабилизация ситуации, потому что введены “красные” зоны в 15 областях, они дают свой результат”, – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в “красных” зонах увеличивается уровень вакцинации, “но также работают и карантинные ограничения.

“Мы абсолютно убедительно ожидаем стабилизацию и улучшение ситуации с заболеваемостью. Но мы понимаем, что без вакцинации преодолеть пандемию невозможно, поэтому основное задание для каждой области – выполнять поставленные задачи по вакцинации, прививать людей в максимальном количестве”, – добавил премьер.

Министерство здравоохранения прогнозирует, что ближайшие две недели Украина будет на пике заболеваемости, а потом будет спад. Об этом замминистра здравоохранения Александр Комарида говорил 1 ноября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил 25 октября, что Украина лишь входит в пик очередной волны коронавируса. Он тоже прогнозировал, что в ближайшие две недели ситуация с COVID-19 будет сложной.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. На прошлой неделе, согласно информации Минздрава, 94% госпитализированных с COVID-19 не были вакцинированы.

По состоянию на 2 ноября в Украине подтвердили 2,95 млн случаев COVID-19 (более 19 тыс. – за последние сутки), умерло 68,7 тыс. человек.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в “красную” зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября). Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области стали “красными” с 30 октября.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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