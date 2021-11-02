В Киеве открыли именную звезду Свитолиной. Фото

Свитолина пришла на церемонию в красном пальто и черных брюках. В момент открытия звезды ассистенты держали над спортсменкой зонт.

Сайт Lb.ua отмечает, что во время открытия звезды Свитолина также была награждена орденом Княгини Ольги ІІІ степени.

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Публикация от ТРЦ Gulliver (@gulliver.kyiv)

Контекст:

Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Теннисом занимается с пяти лет. Она – бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде, победительница 17 турниров WTA, победительница одного итогового турнира в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

16 июля 2021 года Свитолина вышла замуж за французского теннисистка Гаэля Монфиса.

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