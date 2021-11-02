Китайский миллионер завещал все свои деньги на издание сочинений Ленина

Скончавшийся в конце октября китайский бизнесмен Чжун Ма передал всё своё состояние в фонд, который занимается изданием трудов классиков марксизма-ленинизма.

«Согласно последней воле моего клиента, все его средства, а это более 500 миллионов юаней, будут направлены на выпуск произведений Владимира Ленина», – рассказал его адвокат Сунь Цзунбяо.

«Всю свою жизнь Чжун чтил великого русского революционера, создателя первого в мире государства рабочих и крестьян. Он сам родился в бедной крестьянской семье и исключительно благодаря своему упорному труду сумел стать одним из богатейших людей провинции Ганьсу. Но Чжун много раз говорил, что если бы не социалистический строй, который дал возможность трудящимся свободно трудиться, то он бы вряд когда-нибудь сумел покинуть деревню и точно бы не смог получить достойное образование. Именно поэтому Чжун хотел, чтобы миллионы людей по всему миру имели возможность познакомиться с трудами Владимира Ленина, чтобы самой читаемой книгой в мире была не Библия, а сборник статей великого теоретика коммунизма»

В 2022 году на средства Чжуна Ма будет выпущено более десяти сборников работ Ленина для разных возрастных категорий. Общий тираж превысит 100 млн экземпляров.

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