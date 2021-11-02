 

Европейцы создали обсерваторию для контроля выбросов метана

02.11.2021, 16:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Европе заявили о создании специальной лаборатории для контроля выбросов метана. Вопрос об этом обсуждался и в рамках G20. Ученые рассказали, для чего понадобится такое учреждение.

По словам специалистов, лаборатория будет отслеживать концентрацию метана в атмосфере, делать отчеты по разным регионам. Также ученые намерены четко определять источники выбросов данного парникового газа. Кстати, это может быть как плохо организованная добывающая промышленность, так и интенсивное животноводство.

Далее в задачи организации войдет разработка реальных мер по ограничению выбросов метана как в отдельных регионах, так и по отраслям и на глобальном уровне. Напомним, что метан наравне с углекислым газом создает условия для глобального потепления.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.04 / Полет Ingenuity на Марсе перенесен на 14 апреля

17.09 / Sky News – «фарс и позор» — Британия столкнулась с нехваткой тестов на коронавирус

26.06 / В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области – масштабная вспышка коронавируса. Директор заявил, что сотрудники увольняются

13.11 / Путин отметил рост популярности внутреннего туризма в России

28.09 / CNN – КНДР обвинили в очередном запрещённом ракетном испытании

10.10 / В Киргизии утвердили нового премьера и правительство

29.10 / WION – Иран согласился возобновить переговоры по ядерной сделке к концу ноября

11.09 / Бренд Cadillac представил обновленные седаны CT4 и CT5

12.12 / Разумков, Стефанчук, нардепы от “Слуги народа”. Россия расширила санкционный список украинских политиков

18.01 / Малышева обратилась к россиянам после смерти Грачевского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика