Европейцы создали обсерваторию для контроля выбросов метана

В Европе заявили о создании специальной лаборатории для контроля выбросов метана. Вопрос об этом обсуждался и в рамках G20. Ученые рассказали, для чего понадобится такое учреждение.

По словам специалистов, лаборатория будет отслеживать концентрацию метана в атмосфере, делать отчеты по разным регионам. Также ученые намерены четко определять источники выбросов данного парникового газа. Кстати, это может быть как плохо организованная добывающая промышленность, так и интенсивное животноводство.

Далее в задачи организации войдет разработка реальных мер по ограничению выбросов метана как в отдельных регионах, так и по отраслям и на глобальном уровне. Напомним, что метан наравне с углекислым газом создает условия для глобального потепления.