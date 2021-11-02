 

Астрономы назвали самую экстремальную звезду во Вселенной

02.11.2021, 16:52, Новости дня
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На самом деле, современная астрономия далека еще от того, чтобы говорить о наблюдении хотя бы за основной частью Вселенной. Поэтому ученые, рассказывая о неких рекордах, делают простую поправку. Они сравнивают показатели объектов, о которых уже известно науке.

На этот раз астрономы сообщили, что самой экстремальной в мире звездой является HD 144941. Речь идет о светиле гелиевого типа, которое расположено на расстоянии примерно 5,1 тыс. световых лет от нашей Солнечной системы.

Масса HD 144941 в восемь раз больше, чем у Солнца, отмечают эксперты. Ее средняя температура составляет 22 тыс. градусов Кельвина. В составе почти нет водорода, что указывает на то, что данное светило образовалось в результате слияния белого карлика и другой звезды с углеродно-кислородным ядром. HD 144941 открыли полстолетия назад.



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