 

Умер старейший в РФ ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев

02.11.2021, 16:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтарейший в РФ ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев умер на 106-м году жизни в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов РФ как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории… Сегодня его не стало…Тяжело, когда уходят наши старшие. Это большая утрата для всех нас. Светлая память Тимофею Георгиевичу!», – написал Меняйло в Facebook.

Тимофей Марзоев участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Победу встретил в Австрии. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».



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