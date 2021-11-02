Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Бернсом отношения РФ и США

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, чтобы обсудить отношения РФ и США, информирует пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

«Стороны обсудили российско-американские отношения», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что Патрушев заявлял о том, что страны Запада субсидируют «зеленую» энергетику на Украине, а это заставит ее отказаться от российского газа.

По его словам, все это подается под маской «заботы об окружающей среде». В стране могут появиться ветряки и солнечные батареи, чтобы Киев отказался от дешевого российского газа. В случае холодов страна получит газ из Словакии, но уже по более высокой цене. Это будет помощью со стороны Брюсселя, сказал секретарь Совбеза.