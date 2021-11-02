Сода для зубов и не только: правила красоты Джулии Робертс, позволяющие в 50+ выглядеть не старше 40

Прошло более тридцати лет после того, как на экране появился фильм «Красотка», в котором Джулия Робертс сыграла главную роль. С тех пор красота и обаяние актрисы не оставляют равнодушными многих зрителей мира. Артистка поделилась секретами, как ей удается сохранить молодость и выглядеть столь же привлекательно, как и несколько десятилетий назад.

Питание

Джулия считает, что питание является одним из главных пунктов в процессе ухода за собой. Семья актрисы всегда выбирает продукты осознанно. Точно так же, как и принимает пищу. Суть в том, чтобы выбрать сбалансированную по витаминам, углеводам и белкам систему, есть небольшими порциями и никогда не потреблять продукты «просто так», в качестве многочисленных перекусов или во время просмотра телепрограмм. Нужно помнить, что надо есть и выбирать все самое лучшее, если хочется получить хороший результат.

Спорт

Актриса занимается спортом четыре раза в неделю. Она не является ярой поклонницей спорта, однако считает, что физические упражнения необходимы для этого. Чтобы поддерживать хорошую форму, Джулия занимается плаванием, прыжками и пилатесом. Еще она очень любит йогу и ежедневно уделяет время восточным практикам. Во время тренировок она получает заряд силы, активности, бодрости и хорошего настроения. Актриса признается, что получает от этого огромное удовольствие.

Уход за кожей

Робертс считает, что солнечные лучи очень вредны для кожи. Именно поэтому никогда не выйдет на улицу, пока не нанесет на поверхность солнцезащитный крем. Актриса приучила к этому и своих детей. Когда всей семьей они отправляются на пляж, наносят на кожу крем для загара. Если использовать его по инструкции, не будет никакого вреда для организма, а загар ляжет ровно и красиво.

Использование народных средств по уходу за зубами

У нашей героини есть возможность приобретать самые дорогостоящие средства по уходу за собой. Однако она часто пользуется народными средствами. Например, ее дедушка чистил зубы обыкновенной пищевой содой. У него не было ни одного вставного зуба, своих хватило для того, чтобы всю жизнь не просто не иметь с ними проблем, но и гордиться их внешним видом. Этот способ применяет и Джулия, однако делает это не каждый день, а изредка, чтобы случайно не повредить эмаль (чрезмерное применение любого средства является вредным). Кроме того, соду не стоит оставлять на зубах более чем на две минуты. После применения рекомендуется почистить зубы пастой (как вы это обычно делаете).

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Увлажнение рук и лица

Некоторые люди уделяют время уходу за лицом, но при этом забывают о руках. Джулия не относится к этой категории. Она считает (и с ней нельзя поспорить), что руки могут предательски выдать возраст, поэтому за ними следует следить не менее тщательно. Например, нужно постоянно наносить увлажняющий крем. Тогда они не будут сухими, и вероятность возникновения морщин снизится до минимума.

Что касается увлажнения лица, то Робертс уделяет этому очень пристальное внимание. Поверхность кожи должна быть постоянно увлажнена, ведь с возрастом возникает проблема сухости. Особенно важно это сделать перед и во время полета, поскольку в это время кожа становится очень чувствительной и требует особой заботы.

Оливковое масло

Главная исполнительница роли в культовом фильме признается, что является ярой поклонницей оливкового масла. Она считает его одним из самых полезных и эффективных продуктов для сохранения молодости. Джулия использует масло в качестве крема для лица, делает маски для волос, наносит на ногти (на ногах и руках). После этого кожа становится гладкой и эластичной, волосы – густыми и блестящими, ногти – прочными и красивыми.

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Макияж

Актриса не любит краситься слишком ярко. Вызывающий макияж был применим исключительно для роли, да и то в самом начале фильма. В жизни наша героиня предпочитает быть естественной. Она очень часто вообще отказывается от косметики. А если приходится появляться на публике, немного подкрашивает ресницы и наносит на губы слой неброской по цвету помады или отдает предпочтение бесцветному блеску.

Аромат

Робертс любит древесные или землистые ароматы, а также пачули, которые лишены тяжелой «сладости». Актриса никогда не злоупотребляет применением духов, поскольку считает это вредным для здоровья и излишне навязчивым по отношению к другим людям. Ведь у всех разные вкусы, и их нужно уважать. А использовать запах так, чтобы заполонить собой все пространство, это не в принципах артистки.

Поддержка семьи

Очень важным в жизни каждого человека является поддержка со стороны его близких людей. Джулия Робертс очень счастлива, потому что получает внимание и любовь в достатке. Ее муж и дети очень часто говорят ей о том, как ее любят. В ответ актриса им отвечает тем же. Еще наша героиня признается, что не боится старости. Она принимает возраст как естественный процесс и считает годы своим богатством. Бояться нечего, когда рядом близкие люди и вы занимаетесь делом, которое приносит удовольствие.