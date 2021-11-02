France 24 – Израиль наконец открыл границы для вакцинированных иностранных туристов

Израиль принял решение открыть границы для иностранных туристов, привившихся от коронавируса, передаёт France 24. Как пишет корреспондент канала в Иерусалиме, такое решение имеет огромное значение для страны, и не только потому, что её экономика зависит от турпотоков: такой шаг по сути знаменует завершение четвёртой волны пандемии на израильской территории.

А подробнее нам о ситуации расскажет наш корреспондент Иррис Маклер, которая выходит с нами на связь из Иерусалима. Иррис, какое значение имеет такое открытие границ для Израиля?

ИРРИС МАКЛЕР, корреспондент France 24 в Иерусалиме: Думаю, что огромное. Во-первых, больше нет этого ощущения изоляции — ведь, хотя израильтяне уже достаточно давно получили возможность выезжать из страны, туристов в неё не пускали.

То, что мы сейчас наблюдаем, отразится на экономике Израиля. Я знаю, что сейчас жалуются на то, как работает бюрократия, — налаживаются все процессы достаточно медленно. Но туристы в индивидуальном порядке смогут прилетать в страну с сегодняшнего дня, а скоро дорогу откроют и группам.

Экономика Израиля сильно зависит от турпотока. В 2019-м он вырос до рекордных значений, но потом спал. А ведь в страну приезжают и туристы-иудеи, и паломники-христиане, которые также посещают Западный берег реки Иордан, чтобы увидеть Вифлеем. В общем, по многим причинам — и личностным, и экономическим, и в плане здравоохранения, а ещё в связи с тем, что такое решение говорит о пандемии коронавируса, — день сегодня очень важный.

Ирис, напомните нам, какая сейчас в Израиле ситуация с коронавирусом?

ИРРИС МАКЛЕР: Израиль проявил себя первопроходцем: именно он среди первых развернул массовую вакцинацию населения и ввёл «паспорта вакцинации» — их здесь называют зелёными пропусками, и, как мы уже видели во Франции и других странах, их появление на деле подталкивает людей к тому, чтобы привиться. Также Израиль стал одной из первых стран, где была начата кампания по ревакцинированию, причём сделано это было ещё до того, как американское Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов дало соответствующие рекомендации.

Но несмотря на всё это, в страну пришла очень серьёзная четвёртая волна пандемии. А принятое властями решение говорит нам, что Израиль по сути сегодня объявил о том, что четвёртая волна завершилась. Проявлять чрезмерного оптимизма и говорить о том, что пандемия завершилась, не стану, но для Израиля это всё равно очень серьёзный этап — четвёртая волна завершилась, и страна вновь открывает двери для туристов.

Большое вам спасибо за последние новости из Израиля и о ситуации с коронавирусом в стране, Иррис.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2021 года.