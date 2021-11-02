Украинский игорный рынок не стал полностью легальным из-за лоббизма – СМИ

Редактор отдела экономики ZN.UA Юлия Самаева отмечает, что система онлайн-мониторинга дала бы государству возможность отслеживать работу операторов азартных игр в режиме реального времени – и таким образом предотвратить уклонение от налогов и отмывание денег.

“Неважно, что специалисты из США, Австралии, Канады, Бельгии предлагают уже готовые качественные продукты, используемые в большинстве стран мира, – идем своим путем. Причем максимально не спеша, чтобы по возможности дольше сохранить “тень”. По меньшей мере до 2024 года. Именно с этого момента должна заработать система мониторинга. Сейчас ее творцы до сих пор на этапе требований и технического задания. Куда спешить, ведь время есть”, – пишет автор.

По ее данным, на рынке азартных игр Украины вместо детализации созданы идеальные условия для “тени” – пока система онлайн-мониторинга не работает, гэмблинг остается неподконтрольным для всех контролирующих органов.

“Нет, кому-то в офисе президента может показаться, что это уже детенизация, но на самом деле не очень похоже. Потому что пока будет бездействовать система мониторинга, мы не можем ни в чем быть уверены, даже если речь идет о работе тех, кто уже официально получил лицензию на ведение азартных игр”, – пишет журналистка.

Еще одной проблемой она называет налогообложение. Соответствующий законопроект за №2713-д прошел в парламенте только первое чтение, сейчас в него вносят многочисленные правки.

“Так бывает, если законы стране диктуют лоббисты с сомнительным прошлым, такие как [советник замглавы ОП] Борис Баум”, – заявила Самаева.

Издание “Апостроф” добавило, что “оставляет желать лучшего и квалификация регулятора” – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

“Даже глава парламентского финансового комитета мягко назвал процедуру формирования комиссии “непрозрачной”. “Вишенкой на торте” можно считать уголовное дело в отношении члена КРАИЛ Евгения Гетьмана, который обвиняется во взятке и возможная причастность к правонарушению остальных членов Комиссии”, – сказано в статье.

—