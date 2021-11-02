“Предложил президент”. Верещук заявила, что готова возглавить Минреинтеграции

Об этом сама Верещук рассказала журналистам 2 ноября в кулуарах Верховной Рады, пишет “Укринформ”.

“Мне предложил президент”, – заявила нардеп. Она сказала, что готова возглавить министерство.

По словам Верещук, она обсуждала свое возможное назначение на пост вице-премьера и главы Минреинтеграции она обсуждала и с главой правительства Денисом Шмыгалем.

“И премьер-министр поставил задачу, и президент как Верховный главнокомандующий, и как лидер нашего государства и политической силы”, – добавила нардеп.

Контекст:

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года возглавлял Алексей Резников. 1 ноября 2021 года он написал заявление об отставке.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия говорил, что Резникова рассматривают как претендента на пост главы Минобороны, а Верещук – как кандидата на пост главы Минреинтеграции. Верещук говорила об амбициях стать главой Минобороны, но отмечала, что решение принимает президент.

По словам Арахамии, Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы в Кабмине 3 ноября. Кроме отставки Резникова, парламент должен также рассмотреть отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, который написал заявление еще несколько недель назад, и вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, написавшего заявление об уходе 1 ноября.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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