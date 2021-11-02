 

“Предложил президент”. Верещук заявила, что готова возглавить Минреинтеграции

02.11.2021, 16:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом сама Верещук рассказала журналистам 2 ноября в кулуарах Верховной Рады, пишет “Укринформ”. 

“Мне предложил президент”, – заявила нардеп. Она сказала, что готова возглавить министерство. 

По словам Верещук, она обсуждала свое возможное назначение на пост вице-премьера и главы Минреинтеграции она обсуждала и с главой правительства Денисом Шмыгалем. 

“И премьер-министр поставил задачу, и президент как Верховный главнокомандующий, и как лидер нашего государства и политической силы”, – добавила нардеп. 

Контекст:

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года возглавлял Алексей Резников. 1 ноября 2021 года он написал заявление об отставке. 

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия говорил, что Резникова рассматривают как претендента на пост главы Минобороны, а Верещук – как кандидата на пост главы Минреинтеграции. Верещук говорила об амбициях стать главой Минобороны, но отмечала, что решение принимает президент. 

По словам Арахамии, Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы в Кабмине 3 ноября. Кроме отставки Резникова, парламент должен также рассмотреть отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, который написал заявление еще несколько недель назад, и вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, написавшего заявление об уходе 1 ноября. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.01 / Новая версия СМИ в деле об убийстве Шеремета, скандал с Трампом и госсекретарем Джорджии. Главное за день

11.09 / NTD – худшая за столетие засуха в Бразилии привела к водному кризису

27.09 / Рядовой с передовой на Донбассе получает зарплату больше, чем полковник в Киеве – Минобороны Украины

27.04 / Стала известна дата выхода на рынок iPad Pro

04.09 / Скорость закачки Starlink выросла до 100 мегабит в секунду

25.10 / Один из лидеров «Аль-Каиды» уничтожен в Афганистане

31.03 / Первый блок БелАЭС включили после плановой остановки

15.06 / Лобода осудила нападки бывшего продюсера на Киркорова

28.07 / США назвали основной задачей Perseverance поиски следов жизни на Марсе

25.06 / 24 июня на Донбассе боевики 14 раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика