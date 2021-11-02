 

В Южном Судане разбился Ан-26, пять человек погибли

02.11.2021, 16:22, Новости дня
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Самолет, перевозивший емкости с топливом, рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта Джубы.

На борту Ан-26 было пять членов экипажа, все они погибли, сообщает Associated Press. 

Среди погибших – двое россиян, остальные члены экипажа – из Южного Судана.

Контекст:

Военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 выпускался с начала 1970-х до середины 1980-х годов.

Он до сих пор используется как гражданской авиацией, так и вооруженными силами некоторых стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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