«Призрак» пандемии гриппа 1968 года снизил смертность от COVID-19 среди пожилых пациентов в США



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Пандемия «гонконгского» или «азиатского» гриппа была вызвана штаммом H3N2 вируса гриппа A, мутировавшим от H2N2. Первая вспышка была зафиксирована в Гонконге в середине 1968 года, в США инфекцию привезли солдаты, возвращавшиеся с войны во Вьетнаме. Эта инфекция по разным оценкам унесла от 1 до 4 миллионов жизней, в США скончались около 100 тысяч человек.

Новое исследование, которое провели ученые из Колумбийского университета, еще не прошло экспертную оценку и опубликовано на сайте препринтов medRxiv. Авторы предположили, что вспышка гриппа 1968 года могла повлиять на смертность от COVID-19 также, как повлияла пандемия «испанки» на снижение заболеваемости туберкулезом. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые проанализировали уровень госпитализации и смертности от «гонконгского гриппа» в разных возрастных группах и сопоставили полученные данные с информацией о заболеваемости и летальных исходах от COVID-19 в первой половине 2020 года.

Во время вспышки инфекции в 1968 году порядка 40% смертей приходилось на пациентов моложе 65 лет. Ученые обнаружили, что в наиболее пострадавших от «гонконгского гриппа» районах смертность среди населения 60-69 лет и старше была ниже, чем в других округах, в среднем на 1-2%, в том числе в домах престарелых. В этой возрастной группе также отмечены более низкие показатели осложнений и госпитализации по сравнению с людьми того же возраста, проживавших в детстве в местах, где влияние пандемии было значительно ниже. Гипотезу исследователей подтвердил и тот факт, что в возрастной группе 40-59 лет тенденции к снижению смертности не было.

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Ученые нашли еще одно возможное объяснение повышенной уязвимости этой группы пациентов.

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Авторы исследования также не нашли связи снижения смертности в этой группе пациентов с мерами органов здравоохранения — например, в этих районах далеко не всегда соблюдался масочный режим, а количество больничных коек было таким же, как и в других округах в начале пандемии.

По мнению ученых, речь идет о биологическом феномене, в основе которого находится генерализованный иммунный ответ, полученный в раннем детстве или юности. Возможно также, что выжившие в пандемии 1968 года имели врожденную защиту от вирусов, которая позволила им выжить.

«Таким образом, могло произойти какое-то избирательное влияние в этих местах, где люди, пережившие пандемию 1968 года, в целом оказались более подготовленными к пандемии COVID-19», — написали авторы исследования.