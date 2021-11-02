 

Более 300 тысяч пенсионеров Москвы получили наборы “С заботой о здоровье”

02.11.2021, 16:10, Разное
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В подарочный набор входят необходимые для поддержания здоровья предметы: пульсоксиметр, таблетница, измеритель артериального давления, биологически активная добавка “Омега-3”, витамин D3. Также москвичи получают косметику для ухода за кожей лица, зубные пасты, щетку, медицинские маски и антибактериальный гель.

Таким образом город благодарит жителей старшего поколения за проявление гражданской активности и подачу примера молодежи, отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Получить подарочный набор могут москвичи старше 65 лет, которые с 23 июня по 31 декабря текущего года сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса. Завершившие вакцинацию или прошедшие ревакцинацию с 12 октября по 31 декабря могут выбрать вместо подарка деньги – 10 тысяч рублей.

Сертификат на набор можно получить в пункте вакцинации, а затем забрать подарок в любом столичном центре социального обслуживания. Для денежной компенсации необходимо написать заявление на выплату в районном центре соцобслуживания и предоставить паспортные данные, реквизиты счета, сертификат о вакцинации.

Получить подарок можно до 1 марта 2022 года. Подробная информация о наборе доступна на сайте “Я дома”.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 власти Москвы стимулируют горожан пройти вакцинацию. Сделавшие прививку могут выиграть однокомнатные квартиры. Первый розыгрыш прошел 27 октября. Победители акции “Вакцина – твой ключ к успеху” определяются каждую неделю.



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