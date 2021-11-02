Медкомиссия признала миллиардера из Японии годным к отправке в космос

По решению главной медицинской комиссии космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано могут отправиться в космос на 12 суток, информирует Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) 2 ноября.

В ЦПК уточнили, что в состав комиссии, которая оценивала годность к полету членов экипажа, вошли представители центра, Роскосмоса, Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Запустить корабль «Союз МС-20» с туристами на борту планируют 8 декабря. Они пробудут в космосе 12 суток, а управлять кораблем будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. На борт допущены Маэдзава и Хирано.

Ранее сообщалось, что несколько стран сейчас заняты проработкой возможного ведения боя в космосе, реализуется курс на размещение оружия, сообщил замглавы российской делегации в первом комитете ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, конфликты в космическом пространстве, могут иметь негативные последствия для всего человечества.