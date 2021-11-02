 

«Оппозиционная платформа» потребовала от Рады рассмотреть отставку правительства Украины

02.11.2021, 15:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПарламентская фракция украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» требует от Верховной рады рассмотреть отставки правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, сообщил сопредседатель фракции Юрий Бойко.

«Принципиальный шаг должен сделать парламент и рассмотреть вопрос об отставке кабинета министров. Нужно уволить этих безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, оппозиция требует отчета правительства о противодействии эпидемии, прохождении отопительного сезона, реальной экономической ситуации и о тех мерах, которые власти планируют осуществить для помощи людям и предприятиям в кризисных условиях.

Также партия требует «создания временных парламентских комиссий по расследованию действий чиновников, ответственных за систему здравоохранения и топливно-энергетический комплекс». В партии подчеркнули, что «люди не доверяют этому правительству».

«Они провалили все – и отопительный сезон, и борьбу с эпидемией, и решение экономических вопросов, которые накопились в стране. Как такового правительства у нас нет, а есть филиал офиса президента. И все «хотелки» ОП (офиса президента) этот филиал тупо воплощает в жизнь, не задумываясь о последствиях для людей и для экономики страны», – сказал Бойко.

Парламентарий отметил, что сегодняшние действия власти по замене отдельных министров, напоминают попытку «выпустить пар», а в целом – оставить все как есть. Он считает, что принимать решения о поддержке любой кандидатуры министра нужно только после представления его программы, с конкретными действиями по решению главных задач.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.10 / Врач сказал, кому вредят тренировки на улице

24.10 / США потребовали от Турции «ясности» в вопросе высылки послов

05.02 / Сторонники Навального отложили несанкционированные акции до весны

26.03 / Костюк: Выбор за вами – вакцинироваться с мифическими осложнениями, которых никто не видел, или болеть с тяжелыми последствиями, возможно, смертельными

19.10 / В РФ в сентябре увеличились продажи иномарок с пробегом

03.08 / Начался прием заявок на Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура»

28.10 / В Харькове вакцинацию от коронавируса будут проводить на рынках

26.06 / В Украине уменьшилось число смертей за сутки среди пациентов с COVID-19

28.08 / В два камчатских поселка провели высокоскоростной интернет

02.07 / С начала года продано уже более 100 млн iPhone 12

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика