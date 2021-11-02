В МВД предложили собирать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов, прибывающих в Россию

В МВД РФ подготовили проект, согласно которому предложено собирать отпечатки пальцев у получающих гражданство РФ и прибывающих в страну на срок более 90 дней, а также у трудовых мигрантов.

Соответствующий законопроект разработало МВД и ряд других силовых ведомств (он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов), передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава Следкома Александр Бастрыкин предложил обязать мигрантов проходить геномную регистрацию. Цель нововведения – узнавать о совершенных мигрантами ранее преступлениях, а также не допускать въезд в страну лиц, которым он был ранее запрещен.

Глава ведомства считает, что нововведение должно повысить раскрываемость преступлений, совершенных приезжими.