Платок на голову и брючный костюм. Ретро, которое всегда в моде

Почему эпоха разудалых 70-х до сих пор имеет так много поклонников? Мода того времени была поистине революционной. Она дарила людям шик богемной стилистики, блеск дискотечных вечеринок и непосредственность кантри-направлений. Мода в наши дни переживает нечто подобное, так как черпает вдохновение в ретро-стилях. Вот наглядное тому подтверждение.

Платок на голову

В 70-е годы признанная икона стиля Жаклин Кеннеди с удовольствием носила на отдыхе пестрые платки, повязанные затылке. Этот аксессуар дополнял образ из белых брюк, синей футболки и вьетнамок.

Платья с объемными рукавами и эффектом гофре

Дочь Елизаветы II, принцесса Анна, на архивных фото часто красуется в потрясающих шелковых платьях с эффектом гофре и объемными рукавами. Кажется, мы знаем, чьими образами вдохновлялись дизайнеры, разрабатывая платья и блузы на лето 2021.

Миди-платья и сапоги

В 70-е годы женщины устали от ношения коротких платьев и вплотную занялись карьерой. Появились элегантные, но сдержанные трикотажные миди-платья, которые носились с сапогами на устойчивом каблуке. Взгляните на главное фото. Ничего не напоминает?

Платья с запахом

Дизайнер Диана фон Фюрстенберг разработала свои знаменитые платья с запахом еще в 1973 году. Тогда уроженка Брюсселя еще не знала, что ее изобретение будет в короткие сроки продано в количестве 5 миллионов штук. Следующие пики популярности платье с запахом переживет в 1997 и в 2021 году.

Ботфорты

В 70-е годы девушки получили в распоряжение весьма удобную и соблазнительную обувь – ботфорты на устойчивом каблуке.

Трикотаж с надписями

Американская певица Дебби Харри в 70-е годы появилась на обложке журнала в джемпере с названием своей группы. С тех пор все прогрессивные модницы буквально сошли с ума. Девушки хотели заполучить лонгслив с крутой надписью.

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Платья в бельевом стиле

Мода на атласные платья периодически возвращается, вернулась она и в этом сезоне. Певица Дайана Росс носила платья-комбинации с декоративными рукавами с разрезами шейными платками.

Брючный костюм

В 70-е годы стало больше работающих дам. Отсюда и мода на брючные двойки всевозможных расцветок.

А вот певице и актрисе Шер не нужно было ходить в офис. Звезда предпочитала носить белые льняные брюки и рубашку, завязанную на животе узлом. В 2017 году популярность этого образа реанимировала модель Белла Хадид.

Туфли на платформе

Невозможно говорить о 70-х, не упомянув обувь на платформе. В наши дни этот ретро-тренд вновь напомнил о себе.