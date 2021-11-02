Le Monde призвала Запад не политизировать гуманитарную помощь Афганистану

Западные страны стоят перед дилеммой: помочь афганскому народу и автоматически «Талибану»* или сохранить гуманитарную помощь в качестве козыря для давления на новые власти Афганистана. При этом половине населения страны грозит голод, а афганцы стали жертвами этого противостояния, пишет Le Monde.



Reuters

В Афганистане война закончилась, но страдание народа продолжается, пишет в своей редакционной статье Le Monde. Издание призывает мировое сообщество не политизировать вопрос предоставления помощи афганскому народу. Судя по недавнему докладу ООН, половине населения Афганистана, то есть около 20 миллионов человек, угрожает голод. Люди продают своё имущество, чтобы купить еду, а в самых отчаянных случаях даже продают своих детей.

К такому кризису афганцев привели десятки лет войны, миллионы беженцев, бедность и постоянные климатические проблемы. Усугубил его крах экономики, спровоцированный прекращением финансирования Афганистана со стороны США и блокировкой Вашингтоном и Европой фондов Центробанка Афганистана. Сейчас же ко всему прочему добавился зимний сезон, когда отдалённые зоны страны оказались ещё более изолированы.

Перед западными спонсорами теперь стоит дилемма, как поступить с помощью Афганистану. Китай и Россия, например, призывают вернуть Центробанку Афганистана его фонды. Другие выступают против. Такая линия раздора проявила себя и внутри Европы, поэтому во время саммита «Большой двадцатки» в Италии странам не удалось выйти за рамки деклараций о намерениях.

Вопрос для спонсоров заключается в том, стоит ли помогать Афганистану и автоматически «Талибану»*, который до сих пор так и не признан международным сообществом. Или же, наоборот, проявить твёрдость, чтобы сохранить рычаг давления на новых хозяев Афганистана и вынудить их идти на уступки в вопросах прав женщин, представительства этнических меньшинств, борьбы с террористическими группировками.

При этом талибы до сих пор не шли ни на какую политическую или дипломатическую открытость. А если они получат международную помощь, то будут считать её одобрением своей стратегии, пишет автор статьи.

С другой стороны, сам подход, при котором гуманитарная помощь может быть основой для давления, кажется сугубо теоретическим, поскольку повстанцы победили самую сильную армию в мире в этой двадцатилетней войне. И если сделать выбор в пользу этого подхода, то получится, что афганский народ окажется жертвой этого противостояния, и в особенности это касается женщин.

В сентябре США уже пошли на смягчение политики: выдали лицензии, которые позволяют неправительственным организациям помогать афганскому народу, не рискуя при этом попасть под санкции. 28 октября стало известно о срочной помощи США в размере $144 млн. Но Le Monde отмечает, что это, пожалуй, максимум, на что может согласиться Вашингтон. Впрочем, по словам автора статьи, это открывает дорогу, пусть и узкую, для подобных действий в дальнейшем. «Срочность требует прагматизма, и политизации гуманитарной помощи нужно избегать», — пишет издание.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.