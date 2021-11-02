Spiegel – поразительная гармония — на саммите G20 Меркель представила миру своего преемника

На «переходном» для немецкой делегации саммите G20 в Риме ещё действующий канцлер Ангела Меркель представила своим зарубежным коллегам канцлера будущего, пишет Der Spiegel. «Дуэт из Германии» очаровал присутствовавших своей «поразительной гармонией» — несмотря на поражение собственной партии на выборах, казалось, Меркель довольна преемником. Как отмечает издание, немцев не смущает принадлежность к противоборствующим политическим лагерям: социал-демократ Олаф Шольц, вероятно, полностью продолжит внешнеполитическую линию своей предшественницы из ХДС.



Reuters

Едва прилетев в Рим на саммит G20, Олаф Шольц уже успел заслужить похвалу. В пятницу вечером министр финансов и, вероятно, следующий канцлер Германии, принял участие в панельной дискуссии с другими европейскими социал-демократами: Педро Санчесом, премьер-министром Испании, и Энрико Леттой, лидером Демократической партии и бывшим премьер-министром Италии. Летта восторгался тем, что правительство Германии вновь возглавит социал-демократ, и неоднократно подчёркивал, как это «хорошо и важно» для Европы, пишет Der Spiegel.

По словам Летты, даже многомиллиардный Фонд восстановления ЕС, созданный для смягчения последствий пандемии, был бы немыслим, если бы министром финансов оставался бы представитель ХДС Вольфганг Шойбле. Среди участников панельной дискуссии чувствовалось облегчение и эйфория от того, что социал-демократы вновь возглавят Германию и что в будущем Берлин сможет снова более свободно распоряжаться средствами.

Появление на мировой арене в качестве вероятного преемника Ангелы Меркель гораздо более важно для Шольца, чем «игра на домашнем поле с немецкими партиями». Для германской правительственной делегации саммит в Риме является переходным: скорее всего, это последний визит Меркель на встречу такого масштаба и в то же время первый для её вероятного преемника.

Старое и новое вместе выходит на политическую сцену — Шольц сопровождал своего нынешнего начальника на нескольких двусторонних встречах. Даже если в правительственных кругах кто-то попытается назвать это «совершенно нормальными отношениями» между двумя членами кабинета министров, гармония между Меркель и Шольцем поразительна.

Говорят, что другие главы государств и правительств были «очарованы этой странной немецкой парой»: партия Меркель уходит в оппозицию, блок ХДС/ХСС проиграл выборы — и всё же «эти два немца продолжают вести себя так, как будто ничего не произошло!» В частности, говорят, что Борис Джонсон с любопытством спросил, как именно работает этот «немецкий переход», этот «дружелюбный захват власти».

То, что «переход» проходит так гладко, нельзя считать само собой разумеющимся: в ходе избирательной кампании Меркель даже косвенно «сделала выговор» кандидату в канцлеры от СДПГ за его стратегию «держаться как можно ближе к действующему канцлеру», вплоть до имитации её знаменитого жеста для серии фотографий. На той пресс-конференции Меркель объявила, что между ней и Шольцем существует «огромная разница для будущего Германии»: она бы никогда не вступила в коалицию с Левой партией, в то время как Шольц не исключал этого альянса до самого конца.

Но теперь выборы закончились, и, к удивлению своих зарубежных коллег, Меркель, похоже, совсем не недовольна итогами выборов. Кажется, что она радуется тому, что передачу власти так легко организовать: как практично, что преемник настолько хорошо интегрирован в правительство, что у него есть опыт участия в саммитах, что он сделал свой вклад в достижение договорённости по введению минимального глобального налогообложения! То, что он не из партии Меркель, никого не смущает.

И «дуэт из Германии» явно наслаждался итальянской атмосферой: наконец-то саммит, на котором можно лично встретиться с другими главами правительств тет-а-тет! У кого впереди трудный выбор? Кого лучше оставить в покое ещё на несколько недель и не обращаться к нему с щекотливыми вопросами прямо сейчас? Шольц получил возможность узнать у Меркель тонкости мировой политики.

Меркель, по-видимому, особенно понравился тот факт, что саммит проходил в живописной европейской столице, а не как в прошлом — где-то в изолированном помещении. В Риме кортежи лидеров G20 проезжали по центру города, а на обочине дороги стояли настоящие люди. Здесь они даже могли спокойно бросить монетку в фонтан де Треви.

Канцлер поражена сложившейся гармонией: даже несколько тысяч демонстрантов, кажется, ведут себя хорошо. Несколько вертолётов, пролетающих над городом, напоминают об обычных туристических выходных в Риме. «Почти как день рождения порта», — кричит журналист. Шольцу, вероятно, не так уж и смешно. Он не хочет, чтобы ему напоминали о саммите G20 в Гамбурге в 2017 году. Тогда в ответ на сомнения в надёжности принятых мер безопасности он, будучи первым бургомистром Гамбурга, парировал: «Мы ежегодно отмечаем день рождения порта». Это оказалось серьёзной ошибкой — саммит сопровождали беспрецедентные по масштабу беспорядки, разрушения и грабежи.

В 2018 году Шольц ушёл с должности первого бургомистра Гамбурга, а вскоре, вероятно, станет канцлером Германии. И Меркель «никогда не стала бы над ним издеваться подобным образом». Кроме того, в вопросах международной политики между политиком ХДС и социал-демократом едва ли можно увидеть различия, если не считать проблемы общего европейского долга.

Оба являются приверженцами многосторонней дипломатии, оба пытаются продвигать глобальную кампанию по вакцинации от коронавиурса, оба борются за то, чтобы международное сообщество наконец смогло собрать обещанные €100 миллиардов в год для инвестиций в защиту климата в развивающихся странах. И оба мастерски убеждают в том, что даже крошечные шаги вперёд — успех, заслуживающий уважения.

В ответ на вопрос о том, чем политика Шольца на международной арене будет отличаться от политики его предшественницы, в его команде пожимают плечами. По большому счёту всё идёт в правильном направлении. Люди Меркель и Шольца уже занимались совместной подготовкой двусторонних переговоров, например с президентом США Джо Байденом.

Различия можно увидеть лишь в тоне. Экс-кандидат местами всё ещё находится в режиме предвыборной кампании. Меркель за годы своего пребывания в должности выработала репутацию политика, решающего проблемы: она разбивала каждую тему на маленькие части и упорно работала над каждой из них, в то время как Шольц по-прежнему руководствуется масштабными лозунгами. В решение любой проблемы он встраивает свой любимый мотив «уважения в обществе». Он считает необходимым с оптимизмом поведать людям о значительных переменах следующих нескольких лет, дать им надежду и уверенность в том, что перемены не обязательно должны быть плохими. А как именно это сделать, будет решаться уже в каждом отдельном случае.

Единственное, однако, серьёзное разногласие между командой Меркель и командой Шольца касается коронавируса. Действующий канцлер крайне обеспокоена возрастающей нагрузкой на отделения интенсивной терапии. В ведомство федерального канцлера уже поступают первые обращения за помощью из больниц, которым приходится откладывать плановые операции. По правительственным данным, в прошлом году больницы едва избежали катастрофы. В этом году медперсонал не смог собрать достаточно сил и понимания, чтобы выйти за пределы своих мощностей.

Напротив, переговорщики по «светофорной коалиции» объявили, что выступают за прекращение чрезвычайного положения из-за пандемии. А к весне СДПГ, зелёные и СвДП уже планируют пересмотр всех защитных мер. Следующие несколько недель могут показать, смогут ли всё ещё действующий канцлер и всё ещё не вступивший в должность преемник, а также его очень разные партнёры по коалиции найти в этом вопросе точки соприкосновения.

Сам Шольц избегает чрезмерного давления на непривитых. По его мнению, люди не должны относиться к государству с подозрением, оно не должно создавать даже впечатление принуждения, иначе оно «потеряет людей».

Но даже эта тема не смогла испортить настроение в Риме. В субботу вечером после ужина Меркель, Шольц и их ближайшие советники возвратились в Hotel de Russie рядом с площадью Пьяцца-дель-Пополо, чтобы задержаться ещё на несколько напитков, передаёт Der Spiegel.