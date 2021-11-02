 

Белорусского оппозиционера задержали в машине с мертвым зубром в багажнике

02.11.2021, 15:31, Разное
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МВД Беларуси сообщило о задержании мужчины, попытавшегося пересечь границу с Польшей с телом мертвого зубра в багажнике. По случайному стечению обстоятельств задержанный оказался администратором одного из оппозиционных телеграмм-каналов. На мужчину завели в общей сложности 19 уголовных дел.

На опубликованном правоохранительными органами видео оппозиционер рассказал, что спецслужбы Польши через куратора предложили предоставить мужчине карту поляка взамен на перевоз туш зубров через Беловежскую пущу. По словам мужчины, согласно договору, он должен был вывезти за пределы страны 10 туш и призвать в своем телеграмм-канале делать сторонников оппозиции точно так же. Польское правительство, сделав фотографии мертвых зубров, хотело инсценировать массовый расстрел пограничниками зубров, бежавших от преследования режима.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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