 

В Париже мужчина с криками “Аллах акбар” напал с ножом на силовиков, сделавших замечание об отсутствии маски

02.11.2021, 15:28, Новости дня
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По данным телеканала, изначально ситуация была “простой проверкой” использования масок.

Четверо сотрудников службы безопасности поспорили о маске с незнакомцем, и тон их разговора “быстро поднялся”, так как проверяемый “отказался подчиняться” требованиям. Мужчина вытащил нож и бросился на силовиков с криками “Аллах акбар!” и заявлением, что “Францией правит “Исламское государство”.

Один из силовиков достал пистолет и открыл огонь по нападавшему, нанеся ему два ранения, в том числе в грудь. Ранение BFM TV называет серьезным.

Документ, обнаруженный у раненого, позволил понять, что мужчина был известен полиции по фактам насилия. В то же время спецслужбам он был до сих пор неизвестен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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