 

“Сосочки супер”. “Сисястая”. Семенович выложила в сеть фото в купальнике

02.11.2021, 15:28, Новости дня
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Артистка позирует, сидя в кресле на пляже.

“Многие хотели фото в купальнике! Вот, пожалуйста, это я в полной красе. И не надо писать, что мне надо похудеть или уменьшить грудь, или удлинить ноги. Я счастливый человек, которого не особо интересует мнение людей”, – написала певица. 

“Сосочки супер на первом фото”, – оценили снимки артистки ее подписчики.

“Моя сисястая кухарка”, – написали фолловеры.

“Спасибо. Больше не надо фото в купальнике”, – прокомментировали фото пользователи сети.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой на международных соревнованиях. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы “Блестящие”, которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу “Дембельский альбом” на “Русском радио”.

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта “Миротворец” за нарушение государственной границы Украины “с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым” и “с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе”, а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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