В Японии и Финляндии начаты разработки технологий 6G

Как сообщают источники, создана совместная группа разработчиков из числа японских и финских специалистов, которая начинает заниматься созданием технологий беспроводной передачи данных в формате 6G.

Предварительно правительства Японии и Финляндии подписали соответствующее соглашение, наличие которого само по себе говорит, насколько серьезное внимание уделяется данному вопросу.

По прогнозам, первые результаты разработок в сфере 6G будут представлены только через несколько лет. На самом деле, пока еще нет даже общего понимания о том, какие именно характеристики будут у шестого поколения беспроводной связи. Ведь для большинства людей на Земле даже 5G на сегодня остается чем-то фантастическим.