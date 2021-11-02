 

В Японии и Финляндии начаты разработки технологий 6G

02.11.2021, 15:04, Новости дня
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Как сообщают источники, создана совместная группа разработчиков из числа японских и финских специалистов, которая начинает заниматься созданием технологий беспроводной передачи данных в формате 6G.

Предварительно правительства Японии и Финляндии подписали соответствующее соглашение, наличие которого само по себе говорит, насколько серьезное внимание уделяется данному вопросу.

По прогнозам, первые результаты разработок в сфере 6G будут представлены только через несколько лет. На самом деле, пока еще нет даже общего понимания о том, какие именно характеристики будут у шестого поколения беспроводной связи. Ведь для большинства людей на Земле даже 5G на сегодня остается чем-то фантастическим.



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