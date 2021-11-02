Арестован бывший замглавы Минстроя Рейльян

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02.11.2021, 15:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-владелец одного из крупнейших подрядчиков РЖД «Спецтрансстрой», бывший замглавы Минстроя Юрий Рейльян арестован по делу о срыве сроков расширения БАМа и Транссиба.

По словам источника, близкого к Рейльяну, в подрядных структурах, связанных с ним компаний, проводились следственные действия. По предварительным данным, Рейльяна после задержания доставили в Иркутск, передает РБК.

До 2019 года компании Рейльяна получали от РЖД крупные подряды по строительству Восточного полигона – Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. По данным СПАРК, в 2016–2019 годах РЖД заключили со «Спецтрансстроем» и его «дочкой» «Трансюжстроем» контракты на более 100 млрд руб. по строительству Восточного полигона.

Бизнесмен перестал быть собственником «Спецтрансстроя» осенью 2019 года. Одна из «дочек» компании («Трансюжстрой-Механизированная колонна-105») в 2021 году попала под процедуру наблюдения. С февраля 2021 года «Спецтрансстрой» находится в стадии банкротства.

Летом 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству и РЖД поручил найти ответственных за срыв сроков расширения БАМа и Транссиба, в строительстве которых принимали участие структуры Рейльяна. Одним из исполнителей этого поручения назначили главу РЖД Олега Белозерова.



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