Страховая компания вернула деньги семье погибшего под колесами поезда подростка

Компания «Росгосстрах» полностью вернула средства семье подростка, погибшего в 2019 году в Солнечногорске под колесами «Ласточки», сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в СМИ появились сообщения, что мать погибшего подростка заплатила 400 тыс. рублей за ремонт вмятины на поезде. Деньги с нее потребовал «Росгосстрах». Женщина подала встречный иск о возврате уплаченных средств, передает РИА «Новости».

«Как «Росгосстрах» и обещал, деньги уже в полном объеме возвращены семье, и компания принесла свои искренние извинения. «Росгосстрах» сейчас активно работает над настройкой внутренних процессов, чтобы максимально учитывать социальные и этические стороны вопроса при регрессных взысканиях. Уверены, что эта практика «Росгосстраха» будет полезна для всей отрасли страхования», – сказали в «Росгосстрахе».

Ранее скоростной поезд «Сапсан» в Ленобласти во время движения задел коляску с ребенком и мать.