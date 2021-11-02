При крушении самолета в Южном Судане погибли двое россиян

Двое россиян погибли при крушении самолета Ан-26 в международном аэропорту Джубы в Южном Судане, всего погибли пять человек.

«Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли», – сообщил директор аэропорта Кур Куоль, передает РИА «Новости». По его словам, погибли двое граждан России, а также граждане Южного Судана.

Ранее сообщалось, что при взлете в аэропорту разбился грузовой самолет Ан-26.