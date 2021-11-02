 

Дерматологи предупредили, что гель-лак может вызывать рак

02.11.2021, 14:48, Разное
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Американские дерматологи предупредили о том, что маникюр с использованием гель-лака может вызывать рак. Огромный вред представляет собой лампа для сушки покрытия.
Риск развития рака возрастает, если использование лампы для просушивания гель-лака происходит очень часто. К такому выводу пришли специалисты Американской ассоциации дерматологов. В то же время сам гель-лак также отрицательно влияет на здоровье ногтевой пластины.

Ногти могут стать более ломкими, шершавыми, нередко они начинают трескаться. Кроме этого, из-за частого маникюра преждевременно стареет кожа рук, пишет портал «Глобал.МСК».



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