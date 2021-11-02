 

Экс-премьер Польши – увеличивать численность армии бессмысленно, ведь РФ для нас не угроза

02.11.2021, 14:40, Новости дня
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Идея министра обороны Мариуша Блащака и главы партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского увеличить численность польский армии до 300 тыс. солдат — это абсурд, ведь кроме Турции и США такой большой армии нет ни у кого во всём Североатлантическом альянсе, заявил бывший премьер-министр Польши Влодзимеж Цимошевич. Политик также признал, что, хоть уровень безопасности в Европе уже не тот, что 10 лет тому назад, никакой угрозы со стороны РФ он не видит.


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На прошлой неделе состоялась конференция Министерства национальной обороны Польши, в которой приняли участие министр обороны Мариуш Блащак и глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. В ходе неё политики объяснили, что новый законопроект о защите родины комплексно систематизирует работу вооружённых сил страны, пишет Do Rzeczy. 

В рамках проекта прежде всего будет создан механизм, c помощью которого будет возможно  получить новые средства на модернизацию Войска Польского. Более того, Министерство национальной обороны поделилось планами создать новую категорию в польской армии — войска защиты киберпространства, а также значительно увеличить численность военнослужащих, возможно даже до 300 тыс. солдат.

Такие амбиции, однако, не воодушевили евродепутата, бывшего премьер-министра Польши Влодзимежа Цимошевича. По его мнению, увеличение численности польской армии до таких масштабов совершенно абсурдно. «В моих ушах это звучит как-то абсурдно. Кроме Турции и США, такой большой армии нет во всём Североатлантическом альянсе», — заявил политик.

При этом Цимошевич признал, что ситуация с безопасностью в Европе хуже, чем она была 10 лет назад, но и сегодня он не видит никакой серьёзной угрозы с российского направления. «Утверждать, что со стороны РФ нам прямо угрожает какая-то агрессия, — это очень большое преувеличение», — отметил Цимошевич.



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