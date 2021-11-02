Инвестиционный бум в Чернигове, работа в ОП, ТКГ и “Нафтогазі”. Что пишут СМИ о Свириденко, которая может стать первым вице-премьером

Свириденко родилась в Чернигове, в 2008 году окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет. Начала карьеру после вуза в должности экономиста по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО “АМП” в Киеве, компания работает на рынке недвижимости. В 2011 году Свириденко была назначена главой постоянного представительства Чернигова в китайском городе Уси, занималась привлечением китайских инвесторов в Украину. По результатам работы представительства в Чернигове было зарегистрировано предприятие “Эко-Втор” со 100% иностранными инвестициями.

Свириденко перешла на госслужбу в 2015 году – она стала советником главы Черниговской облгосадминистрации, с августа – начальником департамента экономического развития ОГА.

В сентябре 2017 года она стала и.о., а с 2018-го – первым замглавы Черниговской ОГА, несколько месяцев исполняла обязанности губернатора региона.

“За время ее деятельности, писали СМИ, в период с 2015 по 2017 год, на разных должностях в Черниговской ОГА, в экономику области поступило более 340 миллионов долларов США прямых иностранных инвестиций (их общий объем составил 430 миллионов долларов США). По темпу роста инвестиций в 2017 году Черниговщина заняла первое место в Украине”, – сказано в материале “Фокуса”.

В 2019 году Свириденко пригласили в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства на должность заместителя министра, с июля 2020-го она стала первым замминистра, занималась формированием и реализацией государственной политики в сфере труда и занятости населения, а также в сфере промышленной и ценовой политики.

С декабря 2020 года Свириденко работает замглавы Офиса президента, отвечает за экономические вопросы и связи с инвесторами, занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины. С того же времени она возглавляет созданный президентом Украины Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.

С июня по сентябрь 2020 года Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України”, с марта 2020-го по февраль 2021-го входила в подгруппу по экономическим и социальным вопросам украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

“Большой объем задач, с которыми успешно справляется Свириденко в Офисе, а также современный подход и применение в управлении ведущих мировых практик стали одними из основных критериев, благодаря которым было принято решение предложить Юлии Свириденко возглавить Минэкономики и занять должность первого вице-премьер-министра. Сможет ли широкий спектр ее компетенций, опыт работы в госсекторе и с иностранными инвесторами убедить парламентский зал в необходимости поручить ей одну из ключевых позиций в правительстве – покажет голосование на одной из ближайших пленарных недель”, – заявили авторы статьи.

Журнал “Фокус” включил ее в список ТОП-100 наиболее влиятельных женщин в Украине под №13.

Контекст:

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко написал заявление об отставке. Об этом сообщил 2 ноября представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Накануне парламентская фракция “Слуга народа” на своем заседании обсудила кандидатуру Свириденко на этот пост в случае отставки Любченко.

Верховная Рада назначила Любченко первым вице-премьером – министром экономики Украины 20 мая. До этого он почти год возглавлял ГНС.

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