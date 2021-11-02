В отеле в Египте отравились 11 украинцев – МИД Украины

“По уточненной информации, 11 украинских туристов получили пищевое отравление в одном из отелей Египта. Консул поддерживает связь с гражданами. Медицинская помощь оказывалась силами отельного врача”, – сказал он.

По данным дипломата, состояние пострадавших украинцев удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются.

“После вспышки отравления украинские туристы были переселены в другой отель”, – объяснил Николенко.

Агентство отмечает, что речь идет о расположенном в Хургаде отеле AMC Royal.

1 ноября киевлянка Татьяна Копач написала в Facebook, что находится в Египте в том же отеле и из него вывозят “13 украинцев, многим плохо до сих пор”. По ее словам, они с мужем также отравились.

“AMC Royal – кто не слышал, это именно та гостиница, в которой за вчера и позавчера отравились более 100 людей, в СМИ заявляют про 49, но они не считают тех, кого в больницу не отправили. […] Отель не закрыт. Вчера нас осмотрел местный врач и даже “скорую” не вызвал, выписал лекарства и отправил разбираться с проблемой самостоятельно, за свои деньги”, – рассказала туристка.

https://www.facebook.com/tatiana.wild.8/posts/4310039422428670

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