71-летний Поплавский анонсировал съемки “эротичного и жизнеутверждающего” клипа “А мы с кумой ходим в баньку”
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“Мы в четверг снимаем клип “А мы с кумой ходим в баньку”. Это такой немного релакс, эротичный и жизнеутверждающий. Это то, о чем сегодня все говорят, но мало кто делает. И песня будет оптимистичной, настроенной на позитив, на позитивные эмоции, заряд позитивной энергии”, – заявил 71-летний Поплавский.
Он пообещал, что и песня, и клип “прокачают по эмоциям и люди чуть-чуть отключатся от неприятностей”.
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Контекст:
Поплавский родился 28 ноября 1949 года в селе Мечиславка Кировоградской области в семье колхозников Михаила Романовича и Меланьи Григорьевны Поплавских. Окончил Горловское профессиональное-техническое училище по специальности “машинист электровоза”.
Он работал в шахте, директором сельского и районного Дома культуры. В 1979-м окончил Киевский государственный институт культуры. В апреле 1993 года был назначен ректором этого института, который позже был переименован в Киевский национальный университет культуры и искусств.
Поплавский был народным депутатом трех созывов. В конца 1990-х начал сольную карьеру с исполнения песни “Юный орел”. В июне 2021 года он заявил, что собирается завершить эстрадную карьеру и уйти с должности ректора.
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