 

Королева Елизавета II проехалась за рулем “Ягуара” по территории своей резиденции

02.11.2021, 14:34, Новости дня
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Королева была в солнечных очках и в платке. Издание отмечает, что Елизавета II появилась на публике впервые за последние недели.

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Публикация от History of the Monarchies * (@historyofthemonarchies)

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье. Она получила титул королевы в возрасте 25 лет.

Супруг Елизаветы II принц Филлип умер весной 2021 года в возрасте 99 лет. У пары четверо детей. 

В середине октября 2021 года Елизавета II по рекомендации врачей полностью отказалась от употребления алкоголя. 

20 октября этого года врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку в Северную Ирландию. В тот же день королева провела ночь в больнице. 

29 октября 2021 года врачи рекомендовали Елизавете IІ не посещать публичные мероприятия еще две недели. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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