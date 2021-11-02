“Надя, ты секс”, “Ужас”. Дорофеева снялась в туалете
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Образ она дополнила черным топом из латекса.
Певица запечатлена в просторном помещении, оформленном белым кафелем, напоминающем туалет.
“В предыдущем посте – мое выступление на “Мисс Украина”. Призываю вас посмотреть”, – отметила она.
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“Надь, ты секс”, – прокомментировала подписчица versacenadya.
“В туалете каком-то”, – отметил jemeson_74
“Ужас”, – отметил 666mpv666.
Контекст:
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).
Выступление певицы на конкурсе “Мисс Украина 2021” можно посмотреть здесь.
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