“Надя, ты секс”, “Ужас”. Дорофеева снялась в туалете

Образ она дополнила черным топом из латекса.

Певица запечатлена в просторном помещении, оформленном белым кафелем, напоминающем туалет.

“В предыдущем посте – мое выступление на “Мисс Украина”. Призываю вас посмотреть”, – отметила она.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Надь, ты секс”, – прокомментировала подписчица versacenadya.

“В туалете каком-то”, – отметил jemeson_74

“Ужас”, – отметил 666mpv666.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).

Выступление певицы на конкурсе “Мисс Украина 2021” можно посмотреть здесь.

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