Прививка от ветрянки: почему лучше колоться, чем болеть



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Насколько серьезна проблема ветряной оспы?

В умеренном климате более 100 из 1000 детей в возрасте до 9 лет переносят ветряную оспу в течение года, не менее 90% людей болеют ей до подросткового возраста. Остальные люди остаются чувствительными к этой инфекции во взрослом возрасте. У детей ветрянка обычно протекает легко. Больше узнать о ней можно из нашей статьи.

Ветрянка (ветряная оспа)

Ветряная оспа относится к детским инфекциям — чаще всего «вспышки» возникают в детских садах и младших классах школы. Однако взрослые люди тоже могут заразиться ветрянкой, при этом с возрастом значительно повышается вероятность тяжелого течения патологии и риски осложнений.

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В развитых странах ветрянка приводит к госпитализации примерно пяти из 1000 заболевших, умирают два-три из 100 тысяч больных. К острым осложнениям болезни относят бактериальный сепсис, пневмонию, энцефалит, кровоизлияние в мозг. Одно из них развивается примерно у двух третей госпитализированных пациентов.

В РФ ежегодно регистрируют от 500 до 1150 тысяч случаев ветряной оспы в год. В течение десятилетия заболеваемость в стране демонстрирует тенденцию к росту, а болезнь стареет — взрослые болеют все чаще.

Большая часть смертей — около 80% — приходится на взрослых пациентов с ветрянкой. В РФ они составляют 5-6% заболевших, подростки 15-17 лет – 3-5%.

К группам с высоким риском тяжелого течения ветряной оспы относят:

людей с нарушенным иммунитетом (с опухолями крови, иммунодефицитами, принимающих препараты, которые ослабляют иммунитет);

новорожденных, у матерей которых была ветряная оспа началась за пять дней до родов или спустя два дня после них;

недоношенных детей;

беременных женщин без иммунитета к ветряной оспе.

Ощутим ли эффект вакцинации?

В некоторых районах США с 1995 по 2003 года (первые годы массовой вакцинации) распространенность ветряной оспы снизилась на 80%, что примерно соответствовало показателям охвата детей прививками. Количество смертей от ветрянки снизилось на 88% после 12 лет программы вакцинации одной дозой. Предполагается, что эффект после двух прививок более выразителен.

В исследовании, большинство участников которого получили всего одну прививку от ветрянки, защита от этой инфекции составляла 90% в течение 15 лет. Вакцина остается все еще сравнительно новой, поэтому неизвестно, дает ли она пожизненную защиту.

Действие вакцинации от ветрянки выразительно ощущается на уровне страны. Например, один рассчет показал, что даже при эффективности вакцины в 75% и охвате вакцинацией 50% может дать населению США почти 13 тысяч лет здоровой жизни ежегодно.

Подчеркнем, что вакцины против ветряной оспы продемонстрировали хороший профиль безопасности. Они практически никогда, в отличие от самой ветрянки, не вызывают опасных осложнений.

Вакцинация и опоясывающий лишай

Возможное отдаленное осложнение ветрянки – опоясывающий лишай или герпес зостер. Его риск увеличивается с возрастом: к 85 годам его переносит половина людей. До появления вакцин он хотя бы однократно развивался у 30% взрослых.

Опоясывающий лишай

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Прививка от ветряной оспы не исключает развитие опоясывающего лишая. Более того, некоторое время, рост заболеваемости им связывали с увеличением охвата вакцинацией против ветрянки. Дело в том, что в вакцине от ветрянки присутствуют живые ослабленные вирусы. Однако сейчас американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) считают это осложнение после вакцинации редким явлением.

Вакцинация: кем и как рекомендуется?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует рутинную вакцинацию против ветряной оспы в странах, где эта инфекция оказывает сильное влияние на общественное здоровье. В ВОЗ подчеркивают, что за массовые прививки следует браться только если есть возможно обеспечить охват вакцинацией более 80%. Меньший охват, опасаются эксперты, может привести к увеличению заболеваемости ветрянкой среди взрослых. В таком случае многие не переболеют в детстве, но возможность заразиться ветрянкой во взрослом возрасте у них сохранится. Такую оговорку делают и в британской Национальной система здравоохранения (NHS), объясняя, почему прививка не рекомендуется каждому.

В РФ вакцинация против ветряной оспы не предусмотрена национальным календарем прививок, то есть не обязательна. В Великобритании ее предоставляют только тем, у кого в близком окружении есть люди с высоким риском тяжелого течения этой болезни, и медработникам, у которых еще нет иммунитета. В США эту прививку рекомендуют всем детям в возрасте 12-15 месяцев. Вторую дозу вводят детям 4-6 лет.

CDC рекомендует прививаться от ветряной оспы всем взрослым и подросткам старше 13 лет, которые не получили иммунитет раньше. По данным организации, особенно полезна вакцинация против ветряной оспы для: