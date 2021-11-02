 

Цены на новостройки в Москве возросли на почти 70% за три года

02.11.2021, 14:22, Разное
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Эксперты компании Skolkovo Realty изучили первичный и вторичный рынок недвижимости в столице и отследили динамику цен на жилье с октября 2018 года по октябрь 2021 года. Дешевле квартиры за этот срок не стали.

Выяснилось, что за прошедшие три года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы выросла чуть более чем 69%. Если в октябре 2018 года в среднем за квадратный метр в новостройке покупатель должен был выложить 210,3 тысячи рублей, то к октябрю 2021 года ему придется выложить уже 355,6 тысячи рублей.

В абсолютных значениях наибольший рост цен на первичном рынке недвижимости в столице зафиксирован в Центральном административном округе.Если раньше один квадратный метр стоил 417,1 тысячи рублей, то к 2021 году его стоимость поднялась до 657,6 тысячи рублей. Впрочем, в процентном соотношении этот рост составил всего 57,6%.

А вот в Западном административном округе стоимость квадратного метра в новостройках выросла в два раза – на 100,7%. Сейчас его стоимость равна 381 тысячи рублей.

Рост цен на вторичном рынке составил 42,5% – с 224,6 тысячи до 320 тысяч рублей за один квадратный метр. Сильнее всего вторичка подорожала в ЮВАО – на 49,6%.



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