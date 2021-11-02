Эксперт рассказал россиянам, что делать, если утерян смартфон

Настройте удаленный доступ к своему смартфону, тогда последствия потери смартфона и даже его кражи будут куда меньшими. Такой совет россиянам дал известный эксперт по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Во-первых, это поможет найти гаджет при утере. Ведь когда вы вдруг обнаруживаете, что аппарата в кармане нет, это не обязательно означает, что у вас украл его карманный воришка. Быть может, вы забыли его где-то или он просто выпал и валяется где-нибудь под скамейкой.

Во-вторых, удаленный доступ позволит скопировать важные документы, которые вы, возможно, храните на своем аппарате. Есть немало случаев, когда преступники, завладев чужим смартфоном, требуют выкуп от жертвы именно потому, что она теряет электронные документы.