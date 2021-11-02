Компания Lenovo разработала ноутбук с двумя экранами

Новая модель ноутбука, разработанного в компании Lenovo, получила название Thinkbook Plus. Необычным решением в конструкции переносного компьютера стало наличие дополнительного экрана, который разместили прямо возле клавиатуры.

Итак, пользователь получит основной экран над клавиатурой и дополнительный, миниатюрный, сбоку. Зачем это нужно?

Поскольку новый ноут еще не представлен, точно ответить на этот вопрос невозможно. Однако эксперты все-таки сделали одно предположение. По их мнению, маленький экран станет сенсорным и заменит собой тачпад. Это удобнее, чем следить за курсором. Ведь вы сразу видите изображение. Теперь появится возможность рисовать, например, отмечают специалисты.