Зеленский обсудил с Байденом тему Донбасса в Глазго

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским коллегой Джо Байденом ситуацию в Донбассе на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском городе Глазго.

«Во время разговора с президентом США обсудили вопрос безопасности в Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине», написал Зеленской в своем Twitter.

Ранее представитель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной раде Олег Волошин заявил, что США скептически настроены в отношении президента Украины Владимира Зеленского, который стал «проблемой» для Запада.