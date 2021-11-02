 

Зеленский обсудил с Байденом тему Донбасса в Глазго

02.11.2021, 14:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским коллегой Джо Байденом ситуацию в Донбассе на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском городе Глазго.

«Во время разговора с президентом США обсудили вопрос безопасности в Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине», написал Зеленской в своем Twitter.

Ранее представитель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной раде Олег Волошин заявил, что США скептически настроены в отношении президента Украины Владимира Зеленского, который стал «проблемой» для Запада.



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