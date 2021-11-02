 

Газпром отказался от дополнительного транзита газа через Украину в 2022 году

02.11.2021, 14:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКомпания Газпром не забронировала дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в I-III кварталах 2022 года на аукционе, следует из данных платформы RBP.

«Оператор ГТС Украины» на аукционе предложил транзитные мощности на I-III кварталы 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка», однако они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м в год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки), передает ТАСС.

Также Газпром не забронировал на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал – Европа через Польшу, следует из данных GSA Platform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89 млн куб. м в сутки.

После итогов аукциона цена на газ в Европе увеличилась более чем на 2%.

Во вторник цена газа в Европе в ходе торгов опустилась до 750 долларов за тысячу кубометров, после того как утром поднялась выше 850 долларов.



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