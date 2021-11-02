Из-за одного инфицированного в Китае закрыли весь «Диснейленд» с посетителями

Шанхайский «Диснейленд» закрыли вместе с 33 тыс. посетителей из-за одного потенциально инфицированного человека, сообщают СМИ.

Местные СМИ сообщили со ссылкой на объявление администрации парка, что сама потенциальная виновница ЧП на момент закрытия парка развлечений уже успела приехать домой, где и узнала о положительном тесте ПЦР, передает «Царьград».

В результате все 33 тыс. 863 посетителей были вынуждены ждать до тех пор, пока каждый не сдал тест на коронавирус. Отмечается, что у всех тесты показали отрицательный результат. Все посетители также дали расписку, что пройдут повторное тестирование через две недели.

Ранее Китай отчитался о 2,24 млрд поставленных жителям страны вакцин от COVID-19. Кроме того, в Пекине начали прививать от коронавируса детей с трех лет.

До этого сообщалось, что в Пекине был выявлен новый очаг COVID-19. Другую вспышку коронавируса в китайском Харбине связывали с дельта-штаммом.