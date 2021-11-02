Ученые открыли новый тип нервных клеток в сетчатке глаза

Ученые из Университета Юты в сетчатке глаза в ходе проведения исследования обнаружили абсолютно новый тип нервных клеток. Таким образом, авторы научной работы надеются лучше понять ЦНС.

Внутри ЦНС присутствует сложная цепь нейронов, они для передачи различных типов информации взаимодействуют между собой. Ученые назвали открытия клеткой Кампана. Такое имя было выбрано в честь ее формы. Клетки Кампана способны передавать зрительные сигналы. Эксперименты показали, что они могут быть активными у млекопитающих примерно полминуты. Сама же вспышка длится не более 10 миллисекунд.

Клетки с постоянным горением участвуют в процессах обучения и запоминания. Поскольку клетки Кампана имеют аналогичное поведение, исследователи предположили, что они станут играть ключевую роль в формирование так называемой временной «памяти».

Источник: bukvoed.info